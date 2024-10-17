Медведева пояснила слова о запрете выходить на лед

Медведева после слов о запрете врачей выходить на лед сказала, что все хорошо

Российская фигуристка Евгения Медведева в Telegram пояснила собственные слова о том, что врачи запретили ей выходить на лед.

Она подчеркнула, что выпуск ее шоу, в котором она говорила о запрете, записывался больше месяца назад. «Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо», — отметила Медведева.

Фигуристка подчеркнула, что готовится к ледовому шоу «Кармен», которое пройдет с 1 по 4 ноября, и ее 25-летнему юбилею на «ЦСКА-Арене».

Ранее экс-спортсменка сообщила, что врачи запретили ей выходить на лед из-за проблем с сердцем. Медведева отметила, что ей это очень мешает, и она лечится.