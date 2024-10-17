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15:10, 17 октября 2024Мир

МИД России предупредил Израиль об опасности ударов по иранским ядерным объектам

Рябков: РФ предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам Ирана

Фото: Ammar Awad / Reuters

Россия предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре», — сказал он.

По словам замглавы российского МИД, удар по иранской ядерной инфраструктуре стал бы катастрофическим развитием и полным перечеркиванием базовых постулатов ядерной безопасности.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Он уточнил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.

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      Виктория Кондратьева
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