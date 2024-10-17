МИД России предупредил Израиль об опасности ударов по иранским ядерным объектам

Россия предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре», — сказал он.
По словам замглавы российского МИД, удар по иранской ядерной инфраструктуре стал бы катастрофическим развитием и полным перечеркиванием базовых постулатов ядерной безопасности.
Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Он уточнил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.