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06:25, 17 октября 2024Мир

«Мы обладаем неограниченной мощью». Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия более мощного, чем ядерное

Генерал КСИР Ростами: у Ирана есть оружие секретнее и мощнее ядерного

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами, пишет агентство Asriran.

По его словам, Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.

В нашем распоряжении есть оружие мощнее ядерных бомб. Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью

Эбрахим Ростамисекретарь комиссии по развитию и вооружениям КСИР

При этом Ростами подчеркнул, что информация о таком вооружении является строго засекреченными сведениями. В то же время он намекнул, что оно могло применяться в прошлых тактических операциях. В частности, он напомнил об инциденте, когда были атакованы нефтяные танкеры в порту Фуджейры в ОАЭ. Как заявил генерал КСИР, «они даже не знали, откуда был нанесен удар».

В Иране задумались о пересмотре неядерной доктрины

Заявление Ростами прозвучало на фоне требования иранских парламентариев изменить неядерную доктрину страны. Группа из 39 иранских депутатов запросила у Высшего совета национальной безопасности страны разрешение на пересмотр оборонной доктрины Исламской Республики и создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля. Член комиссии по культуре Исламского совета Хасан Амири указал на необходимость усиления оборонного сдерживания Ирана, отметив, что в настоящий момент ни одна международная организация не может контролировать сионистский режим.

Кроме того, парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за потенциальной ракетной атаки Израиля. При этом член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди подчеркнул, что прекращение действия договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.

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Вместе с тем, бывший замгендиректор МАГАТЭ Олли Хейнонен допустил, что у Ирана к 2025 году будет 10 ядерных боеголовок.

Россия призвала не ставить под сомнение безъядерный статус Ирана

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что безъядерный статус Ирана в рамках ДНЯО не должен ставиться под сомнение мировым сообществом. Он подчеркнул, что сам по-прежнему ориентируется на позицию Ирана, согласно которой он развивает ядерную программу в сугубо мирных целях.

В свою очередь, экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи предупредил о желании Ирана перейти «ядерный Рубикон», чтобы надавить на США в возможных переговорах для получения уступок. Однако, подчеркнул он, Вашингтон сделает все, чтобы Тегеран не добился выполнения этой задачи.

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      Марина Совина
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