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15:28, 3 октября 2024Мир

В МИД России призвали не ставить под сомнение безъядерный статус Ирана

Рябков: безъядерный статус Ирана в рамках ДНЯО не должен ставиться под сомнение

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Безъядерный статус Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не должен ставиться под сомнение мировым сообществом. К этому призвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть множество признаков того, что многим не нравится самостоятельный курс страны в международных делах, но безъядерный статус этого государства по смыслу договора о нераспространении ядерного оружия никем не должен ставиться под сомнение», — заявил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что по-прежнему ориентируется на позицию Ирана, согласно которой он развивает ядерную программу в сугубо мирных целях. По словам Рябкова, на эту тему иранское руководство неоднократно выпускало соответствующие документы, что указывает на прочную приверженность государства мирному развитию ядерной энергии.

Ранее Рябков заявил, что МИД России озабочен возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана.

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      Елизавета Мытарева
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