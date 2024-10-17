Определен возраст крупнейшего места падения астероидов на Луне

Nature Astronomy: ударному бассейну на Луне оказалось 4,32 миллиарда лет

Группа ученых из Манчестерского университета определила возраст самого крупного и старейшего ударного бассейна на Луне — бассейна Южный полюс-Эйткен (SPA). Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Бассейн SPA на обратной стороне Луны, простирающийся более чем на 2000 километров, считается древнейшим подтвержденным местом падения астероидов. Ученые установили, что возраст этого бассейна составляет более 4,32 миллиарда лет, что значительно старше предполагаемого периода наиболее интенсивной ударной бомбардировки Луны.

Для определения возраста бассейна ученые проанализировали лунный метеорит Northwest Africa 2995, который был найден в 2005 году в Алжире. Этот метеорит представляет собой реголитовую брекчию — породу, содержащую различные фрагменты лунного грунта, которые были сплавлены под воздействием тепла и давления в результате удара.

Анализируя содержание урана и свинца в различных фрагментах метеорита, исследователи установили, что возраст этих материалов варьируется от 4,32 до 4,33 миллиарда лет. Эти данные свидетельствуют о более старом возрасте бассейна SPA по сравнению с предыдущими оценками.

Для подтверждения связи между метеоритом и бассейном SPA ученые из Манчестера сравнили полученные результаты с данными, собранными миссией NASA Lunar Prospector, исследовавшей поверхность Луны. Было выявлено много химических сходств между метеоритом и породами SPA, что подтвердило общую природу их происхождения.

Результаты раскрывают раннюю историю Луны и Земли, которые, как предполагается, подвергались схожим ударам астероидов. Это открытие также подчеркивает необходимость проведения будущих миссий по сбору образцов из самого бассейна SPA для дальнейшего подтверждения его возраста и анализа его состава.