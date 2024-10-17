НАСА в очередной раз перенесло возвращение на Землю россиянина с МКС

НАСА: корабль Crew Dragon миссии Crew-8 отстыкуется от МКС не ранее 20 октября

Корабль Crew Dragon миссии Crew-8 отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 20 октября. Об очередном переносе возвращения экипажа на Землю сообщает НАСА.

«Руководители миссии продолжают следить за условиями, поскольку ожидается, что погода останется неблагоприятной в течение нескольких дней», — заявили в американском космическом агентстве.

На борту Crew Dragon будут находиться россиянин Александр Гребенкин и американцы Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Ранее корпорация SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды вновь отложила расстыковку корабля Crew Dragon и МКС.

Стыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 5 марта.