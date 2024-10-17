Появились новые данные о выжившем после 67 дней дрейфа в море с телами родных россиянине

Магаданский Минздрав: Пичугина перевели из реанимации в гастроэнтерологию

46-летнего Михаила Пичугина, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море в лодке с телами родных, перевели из реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько, его цитирует ТАСС.

«Перевели уже в гастроэнтерологию из реанимации», — сообщил он. По данным Минздрава, лечением Пичугина занимается завотделением. Пациент уже может не только есть через капельницы, но и принимать пищу в обычном виде.

Ранее мужчина рассказал, что у их лодки сначала открутились якоря, затем сломалось одно весло и мотор. Судно само по себе, по его словам, также не было предназначено для гребли.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел с 100 до 50 килограммов. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. При этом мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.