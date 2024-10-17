Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:23, 17 октября 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о международном интересе к российскому «Млечному пути»

«Роскосмос»: у стран БРИКС есть интерес к российской системе «Млечный путь»

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

У стран БРИКС есть интерес к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Там добавили, что некоторые элементы «Млечного пути» созданы и успешно функционируют. «Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что к «Млечному пути» проявляют интерес международные партнеры из стран БРИКС.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В мае исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что платформу для подключения к системе планируют запустить в 2024 году.

В октябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки для поиска космического мусора.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

      Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

      В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

      Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

      В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

      Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

      Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

      В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

      Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

      Президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше