В США рассказали об «одном из самых сверхсекретных вооружений Украины». Что Киев захотел атаковать данным оружием?

CNN: Киев запустил дроны «Лютый» для ударов вглубь России

Украина запустила свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда оно готовилось запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России», — говорится в материале.

Корреспонденты отметили, что упомянутое подразделение подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины. Они назвали дрон «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины» и отметили, что его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

Журналисты указали, что целью подразделения стали склады с боеприпасами, в частности, «вагоны поезда, которые стоят внутри депо». Утверждается, что вагоны были «заполнены иранскими ракетами». После атаки дронов военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили американским журналистам, что их миссия по уничтожению ракет якобы прошла успешно.

Беспилотник «Лютый» назвали «дешевой копией турецкого Bayraktar»

В ночь на 12 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 БПЛА ВСУ над Херсонской областью. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди них был дрон «Лютый».

Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый» — дешевую копию турецкого «Байрактара» Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Как пишет «Газета.Ru», «Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика. Конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть.

Боевая часть БПЛА — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 килограммов. Управление представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели.

Украина уже пыталась атаковать российскую территорию с помощью БПЛА «Лютый»

31 мая 2024 года ВСУ атаковали Казань дальнобойными беспилотниками «Лютый». Дроны заметили утром. Сообщается, что в некоторых районах региона прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет, в республике ввели план «Ковер». После сообщений о беспилотниках в Татарстане на части предприятий объявили эвакуацию.

Местные средства массовой информации утверждали, что атаке едва не подвергся район около завода «Казаньоргсинтез». Всех работников предприятия успели эвакуировать. «Казаньоргсинтез» — единственный в России производитель сэвилена и бисфенола.