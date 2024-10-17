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07:38, 17 октября 2024Россия

Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин рассказал о попытках спасения

Выживший Пичугин: запускали ракетницы и фальшфейеры ночью при виде кораблей

Кадр: Telegram-канал Mash

Выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море в лодке с телами родных 46-летний Михаил Пичугин рассказал о попытках спасения. Его слова приводят «Известия».

«У нас было три красных ракетницы, четыре красных фальшфейера и четыре — белых. Мы запускали их ночью, когда видели корабль», — рассказал Пичугин.

По его словам, мимо несколько раз достаточно низко пролетали вертолеты, рядом также проходили корабли, перевозящие в Магадан провизию. Однако днем ракетницы они не запускали, так как при свете их и так должны были заметить, говорит мужчина.

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Кроме того, путешественники пытались несколько дней стоять на месте, чтобы их заметили. Но когда поняли, что никто никаких действий предпринимает, то решили двигаться в сторону материка. Им не удалось его достичь, так как начался шторм и лодку снова отнесло в открытое море.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. При этом мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.

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      Анастасия Шейкина
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