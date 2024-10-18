Глава казахстанского футбола высказался о скандальной шутке Черчесова

Казахстанская федерация футбола: нам не нужно, чтобы Черчесов выучил язык

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о скандальной шутке главного тренера сборной страны Станислава Черчесова о казахском языке. Его слова приводит Sport24.

Барменкулов заявил, что шутка не была грубой. «Это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки», — подчеркнул он, добавив, что федерации не нужно, чтобы Черчесов выучил казахский, вместо этого им важны футбольные результаты.

На пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране. Федерация футбола провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей.