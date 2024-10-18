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22:20, 18 октября 2024Спорт

Словенского агента возмутило бегство словацкого хоккеиста из клуба КХЛ

Агент Пилко о бегстве Криштофа: могу привозить хоккеистов в Россию без выкупа
Михал Криштоф

Михал Криштоф. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Словенский хоккейный агент Алеша Пилко на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал побег словацкого игрока Михала Криштофа из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».

Пилко обратил внимание на слова Международной федерации хоккея (IIHF), которая заявили, что больше не имеют отношения к контрактам КХЛ, и остался возмущен этой реакцией. «Значит я легко могу брать игрока в Европе и привозить его в Россию, не ведя переговоры о выкупе. Прекрасно!» — написал он.

Ранее в «Сочи» сообщили, что 15 октября Криштоф самовольно покинул расположение команды после окончания тренировки. До этого хоккеист выражал недовольство игровым временем и своей ролью на льду.

После этого глава IIHF Люк Тардиф открестился от ситуации. Он отметил, что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России.

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      Анастасия Борисова
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