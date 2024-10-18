«Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

«Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл полузащитник Андрей Мостовой. На 39-й минуте он сделал дубль. На 45-й минуте голом отличился нападающий Матео Кассьерра. На 52-й минуте забил мяч форвард Лусиано Гонду. На 85-й минуте окончательный счет установил полузащитник Артур Гимараэс.

Во время матча травму получил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Он повредил мышцу бедра и был заменен на девятой минуте.

После 12 матчей «Зенит» стал промежуточным лидером РПЛ, набрав 29 очков. «Акрон» располагается на восьмом месте, имея в активе 12 очков.

В следующем туре «Зенит» примет московский «Локомотив» 27 октября. «Акрон» днем ранее на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».