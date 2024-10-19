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11:18, 19 октября 2024Спорт

Футболист «Зенита» оценил мнение одноклубника о пользе пива

Игрок «Зенита» Мостовой поддержал мнение одноклубника Глушенкова о пользе пива

Фото: Jose Gonzalez / Unsplash

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил мнение одноклубника Максима Глушенкова о пользе употребления пива после матчей. Его слова приводит Sport24.

Игрок поддержал одноклубника. «Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное — не перебарщивать», — отметил футболист.

Ранее Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.

Мостовой в нынешнем сезоне провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметился тремя забитыми мячами.

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      Алексей Гусев
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