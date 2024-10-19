Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
14:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|8-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|8-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Страсбург
Франция — Лига 1|8-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:08, 19 октября 2024Спорт

Минеев призвал провести повторный поединок между Бетербиевым и Биволом

Владимир Минеев призвал провести повторный поединок между Бетербиевым и Биволом
Владимир Минеев

Владимир Минеев. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев призвал провести повторный поединок между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, противостояние оставило один серьезный вопрос. «Есть большая аудитория и у одного боксера, и у другого. Все сохраняют интерес к повторному бою. Продолжение должно быть», — заявил Минеев.

Боец также отметил, что считает итог первого поединка справедливым. «Бетербиеву заслуженно отдали победу. Хотя я в хорошем смысле слова поражен тем, что показал Бивол. Он молодец», — добавил Минеев.

12 октября Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Одна позиция в 12 раз превышала норму радиации». Пленный обвинил командование ВСУ в приказе окапываться вблизи ЧАЭС

      Песков оценил перспективу диалога по урегулированию конфликта на Украине

      Минеев призвал провести повторный поединок между Бетербиевым и Биволом

      В России загорелся реабилитационный центр

      Россиянам посоветовали отключать Wi-Fi на телефоне из-за хакеров

      В МИД назвали последствия вступления Украины в НАТО

      Бежавшая с Украины семья стала жертвой урагана в США

      Российские морпехи захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

      В России призвали убрать могилу нациста с мемориала Великой Отечественной войны

      Выступающего за США российского фигуриста отстранили из-за ненадлежащего поведения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше