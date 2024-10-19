«Одна позиция в 12 раз превышала норму радиации». Пленный обвинил командование ВСУ в приказе окапываться вблизи ЧАЭС

Пленный Озимов: ВСУ роют окопы у ЧАЭС, радиация превышает норму в 12 раз

Пленный военнослужащий 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов рассказал, что командование отдало мобилизованным приказ рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), включая места, где значительно превышен радиационный фон.

В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: «нас это не интересует» украинский военнопленный Виталий Озимов украинский военнопленный

По его словам, бойцы окапывались вокруг объекта в течение около трех месяцев.

Пленный рассказал о проблемах со здоровьем бойцов из-за работ под Чернобылем

В мае украинский пленный Андрей Кожома рассказал, что самочувствие многих бойцов ВСУ ухудшилось после работы под Чернобылем.

Он сообщил, что его бригаду территориальной обороны перевели из Одесской области под Чернобыль. Там украинские военные занимались оборудованием позиций, блиндажей и окопов. По словам Кожомы, в это время к ним приезжали специалисты для проведения замеров уровня радиации, однако результатами никто не делился.

Мы окапывались на глубину три метра и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация Андрей Кожома украинский пленный

Кожома также обвинил украинское командование в несоблюдении мер радиационной безопасности при организации работ под Чернобылем. Он заявил, что бойцы ВСУ не получали антирадиационные медикаменты.

В России обвиняли Киев в планах устроить «новый Чернобыль»

В России неоднократно заявляли, что планы ВСУ по захвату или обстрелы Запорожской и Курской атомных электростанций могут привести к «новому Чернобылю».

Так, в октябре и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отмечала, что если бы украинским войскам удалось захватить Курскую АЭС, то Европу бы ждал второй Чернобыль.

Возвращаясь к ситуации в Курской области РФ, мы хотели бы заострить внимание на том, что план вторжения ВСУ включал захват и минирование Курской АЭС. Если бы Киеву удалось ее захватить, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской Юлия Жданова дипломат

Она сослалась на данные российской разведки о подготовке Британией диверсионно-разведывательных групп «для провокаций» на ряде российских АЭС.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупреждал, что в случае атаки ВСУ по работающему реактору Курской атомной электростанции последствия будут гораздо более значительными, чем при катастрофе в Чернобыле 1986 года. «Чернобыль покажется разминкой», — сказал он.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что атомные электростанции не должны становиться целями для ударов. Он напомнил, что в конце августа посетил Курскую АЭС, «где сложилась серьезная ситуация». Гросси указал, что «крайне важно не допустить ядерную аварию».

