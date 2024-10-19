Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

Погибшие при дрейфе в Охотском море отец и сын будут похоронены в разных городах

Погибших при двухмесячном дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Как стало известно, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его сына Илью — в Красноярске, где мальчик жил с матерью.

По словам родственников, подросток мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил, работавший вахтовиком на Сахалине, решил осуществить мечту племянника. Во время летних каникул он пригласил родственников к себе и организовал поездку. Была куплена лодка «Байкат-470», запасы еды и воды — 20 литров, а также спальники, теплые вещи, спасательные жилеты, фальшфейеры.

Последний раз Илья звонил матери, когда находился на Шантарских островах, он делился радостными эмоциями от путешествия. Вскоре все трое путешественников перестали выходить на связь. По информации Life, 27 августа Илье исполнилось 16 лет, а спустя несколько дней его не стало.

Илья окончил красноярский лицей №8 и планировал учиться в Индустриально-металлургическом техникуме. Сергей, по словам его близких, был отзывчивым человеком, любил путешествия и рыбалку.

Поиски путешественников откладывались из-за погодных условий

Родственники погибших рассказали, что начали бить тревогу 9 августа после того, как с путешественниками оборвалась связь. Но из-за погодных условий официальные поиски смогли начать лишь 13 августа. Члены семьи также организовали поиски своими силами и потратили на обращения к специалистам около 450 тысяч рублей.

Медики и рыбаки утверждают, что, если бы 46-летнего мужчину не обнаружили, он мог бы продержаться на дрейфующей лодке чуть меньше недели. Бывшая жена Пичугина пояснила, что его поиски то прекращались, то возобновлялись.

Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая Бывшая жена Михаила Пичугина

14 октября рыбаки сняли с лодки, дрейфовавшей неподалеку от Камчатки, человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, в общей сложности он провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих его родственников — брата Сергея и племянника Ильи. Они не смогли пережить двухмесячный дрейф. Позже в сети появились кадры спасения россиянина.

Михаил Пичугин мог выжить благодаря лишнему весу

Путешественники стартовали от побережья Хабаровского края 9 августа, планируя завершить его за три дня. Однако они так и не достигли ранее оговоренного места. Поиски длились более месяца, однако результатов они не дали. Спустя 67 дней лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки.

За этот срок выживший Михаил похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу. По предварительным данным, мужчине удалось выжить именно благодаря лишнему весу — ранее масса его тела достигала 100 килограммов.

Мужчина признался, что до появления спасателей готовился к своим похоронам. Он признался, что он уже привязал себя к лодке, чтобы его тело не смыло и родственники сумели нормально с ним попрощаться. Аналогичные действия Пичугин до этого проделал с погибшими братом и племянником.

Выжившему Пичугину грозит до семи лет лишения свободы

Выяснилось, что надувная лодка «Байкат 470», на которой Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого маршрута. Как пояснили в оперативных службах, район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили, или 5 километрами.

Мужчине грозит до семи лет колонии. Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.

В настоящее время прокуратура и Следственный комитет проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия, спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.