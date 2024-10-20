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22:39, 20 октября 2024Спорт

Американский фигурист русского происхождения заявил о давящем звании чемпиона мира

Американский фигурист Малинин: быть чемпионом мира — очень большое давление

Фото: Chris Jones-Imagn Images / Reuters

Американский фигурист русского происхождения Илья Малинин рассказал о выступлении на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2024/2025 Skate America. Его слова приводит Golden Skate.

«Быть чемпионом мира — это очень большое дополнительное давление на меня, и мне нужно научиться с этим справляться», — заявил он. Малинин признался, что гордится своим прокатом и рад, что смог победить, несмотря на допущенные ошибки.

На Skate America Малинин занял первое место, получив в сумме за два проката 290,12 балла. В произвольной программе он упал с тройного лутца и не стал выполнять четверной аксель.

15 сентября 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

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      Дарья Коршунова
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