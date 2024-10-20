Провалившая гендерный тест боксерша сделала заявление о продолжении карьеры

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф заявила, что продолжит карьеру

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф сделала заявление о продолжении карьеры. Ее слова приводит En Nahar.

Спортсменка рассказала, что имеет много предложений и скоро вновь продолжит выступать в профессиональном боксе. «Олимпийский чемпион, мужчина или женщина, имеет огромное значение в мире профессионального бокса, и мы, алжирцы, хотели бы показать свой уровень там», — подчеркнула она.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.