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20:47, 20 октября 2024Бывший СССР

Радиоперехват паникующих иностранцев в ВСУ обнародовали

RT: Российская армия получила радиоперехват бойцов ВСУ из Латинской Америки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Российской армии получили радиоперехват переговоров паникующих и жалующихся на приказы командования иностранных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Латинской Америки. Об этом со ссылкой на материал своего военкора сообщает RT.

«Судя по диалогу двух иностранцев, от руководства им поступают "глупые приказы". Участники переговоров утверждают, что оказались "в полном дерьме", столкнувшись с российскими войсками в бою», — передает издание слова латиноамериканцев.

Ранее стало известно, что Российская армия нанесла удар по пунктам временной дислокации иностранных военнослужащих ВСУ. До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении наемников в подконтрольном Киеву Запорожье.

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      Виктория Кондратьева
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