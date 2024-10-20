В Италии эвакуировали тысячи человек из-за мощного наводнения

В итальянской Эмилии-Романье эвакуировали две тысячи человек из-за наводнений

Мощное наводнение, вызванное проливными дождями, накрыло итальянскую область Эмилия-Романья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра страны по делам предприятий Валентино Валентини.

Под ударом стихии оказались город Болонья и его окрестности. Вода затопила поля, дороги и несколько населенных пунктов в сельской местности.

Спасатели также зафиксировали оползни и критический подъем уровня воды в местных реках. Они приняли решение эвакуировать из своих домов как минимум две тысячи человек.

При этом, по словам Велинтини, синоптики в ближайшем времени ожидают ослабление дождей и прогнозируют, что «большая часть людей, эвакуированных прошлой ночью, сможет вернуться в свои дома».

Ранее с мощным наводнением столкнулись жители Таиланда. В северной части страны получили повреждения более 8,6 тысячи домов, а также национальный заповедник. Спасателям пришлось эвакуировать оттуда более 100 слонов, а также несколько буйволов, свиней, лошадей, собак, кошек и кроликов.