Песков назвал эмоциональным заявлением угрозы Трампа ударить по Москве

Кремль придерживается очень ответственной позиции в плане придания публичности разговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа об угрозах российскому лидеру Владимиру Путину из-за Украины, передает ТАСС.

К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Заявление Трампа связали с выборами президента США

Песков отметил, что американские политики перед выборами президента 5 ноября делают много горячих заявлений, особенно на заключительной стадии предвыборной кампании.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова тоже связала слова Трампа об ударе по Москве с предвыборной кампанией политика. «Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость. При этом он старается все-таки сохранить отношения, чтобы иметь возможность [присутствовать] на переговорах. Мне кажется, он намекнул таким образом», — считает депутат.

По ее мнению, в словах экс-главы Белого дома есть посыл и президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Всем поднадоело. Может, Запад сейчас призадумается, стоит ли дальше финансировать все, что происходит на Украине», — добавила она.

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Reuters

Трамп угрожал нанести удар по центру Москвы в случае преследования Украины

Ранее в октябре Трамп в разговоре с газетой The Wall Street Journal рассказал, что угрожал Путину из-за Украины. «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — цитирует издание слова американского политика.

В то же время Трамп отметил, что не хотел бы этого делать, так как у них с президентом России хорошие отношения, но у него «не было бы выбора». Когда состоялся этот разговор, экс-лидер США не уточнил.