Карпин оценил получение российского гражданства бразильским капитаном «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил получение российского гражданства бразильским капитаном петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом. Его слова приводит Metaratings.ru.
Карпин заявил, что пока никак не относится к этой новости.
Ранее 21 октября президент России Владимир Путин предоставил Сантосу российское гражданство.
О запуске процесса получения Сантосом паспорта РФ стало известно 19 октября. Уточнялось, что игроку дал положительную характеристику Российский футбольный союз (РФС).