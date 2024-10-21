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18:02, 21 октября 2024Спорт

Карпин оценил получение российского гражданства бразильским капитаном «Зенита»

Карпин: никак не отношусь к получению бразильцем Сантосом гражданства России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил получение российского гражданства бразильским капитаном петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом. Его слова приводит Metaratings.ru.

Карпин заявил, что пока никак не относится к этой новости.

Ранее 21 октября президент России Владимир Путин предоставил Сантосу российское гражданство.

О запуске процесса получения Сантосом паспорта РФ стало известно 19 октября. Уточнялось, что игроку дал положительную характеристику Российский футбольный союз (РФС).

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      Анастасия Борисова
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