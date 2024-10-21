Стал известен характер травмы Дзюбы

В «Акроне» заявили, что футболист Артем Дзюба избежал серьезной травмы

Руководство тольяттинского «Акрона» рассказало о характере травмы нападающего команды Артема Дзюбы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

В «Акроне» заявили, что футболист избежал серьезной травмы в матче с петербургским «Зенитом», у него было диагностировано микроповреждение задней поверхности бедра. В клубе выразили надежду на возвращение форварда к тренировкам в общей группе в ближайшее время.

Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 18 октября. Он повредил мышцу бедра и был заменен на девятой минуте.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.