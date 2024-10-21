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04:56, 21 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о провале Санду

Шор: Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике. Об этом рассказал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет РИА Новости.

По предварительным данным ЦИК после обработки 94 процентов протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38 процента избирателей, за — 47,62 процента.

«Майя, хочу обратиться к тебе — шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим», — отметил Шор.

Политик также «поздравил» Санду и заявил, что она «проиграла баттл», поскольку Молдавия проголосовала против. Кроме того, Шор поблагодарил молдавский народ за твердость, жесткость и бесстрашие.

Накануне в Молдавии прошли президентские выборы. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Также стало известно, что избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз.

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее мнению, некие «ОПГ вместе с иностранными силами» якобы пытались подкупить избирателей в стране.

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      Марина Совина
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