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20:07, 22 октября 2024Спорт

Бетербиев поблагодарил Кадырова за присвоение звания почетного гражданина Чечни

Артур Бетербиев поблагодарил Кадырова за звание почетного гражданина Чечни
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев в своем Telegram-канале поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за присвоение ему звания почетного гражданина республики.

Боксер отметил, что принимает звание с большой честью. «Нет таких слов, которые могли бы передать мою гордость вами как лидером нашего народа и человеком, который сделал так много для развития спорта», — добавил Бетербиев.

Ранее спортсмен оценил уровень понимания бокса Кадыровым. «Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — заявил спортсмен.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира 13 октября. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.

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      Алексей Гусев
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