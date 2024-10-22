Бетербиев поблагодарил Кадырова за присвоение звания почетного гражданина Чечни

Артур Бетербиев поблагодарил Кадырова за звание почетного гражданина Чечни

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев в своем Telegram-канале поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за присвоение ему звания почетного гражданина республики.

Боксер отметил, что принимает звание с большой честью. «Нет таких слов, которые могли бы передать мою гордость вами как лидером нашего народа и человеком, который сделал так много для развития спорта», — добавил Бетербиев.

Ранее спортсмен оценил уровень понимания бокса Кадыровым. «Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — заявил спортсмен.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира 13 октября. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.