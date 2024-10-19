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13:08, 19 октября 2024Спорт

Бетербиев оценил уровень понимания Кадыровым бокса

Артур Бетербиев заявил, что Рамзан Кадыров очень хорошо понимает бокс

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российский боксер Артур Бетербиев оценил уровень понимания бокса главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит «Чемпионат».

Он рассказал, что во время боя с Дмитрием Биволом Кадыров делал ему почти такие же подсказки, как и его тренерский штаб. «Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — заявил Бетербиев.

Ранее Кадыров оценил победу Бетербиева над Биволом. «Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу», — заявил политик.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

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      Алексей Гусев
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