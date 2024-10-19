Бетербиев оценил уровень понимания Кадыровым бокса

Артур Бетербиев заявил, что Рамзан Кадыров очень хорошо понимает бокс

Российский боксер Артур Бетербиев оценил уровень понимания бокса главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит «Чемпионат».

Он рассказал, что во время боя с Дмитрием Биволом Кадыров делал ему почти такие же подсказки, как и его тренерский штаб. «Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — заявил Бетербиев.

Ранее Кадыров оценил победу Бетербиева над Биволом. «Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу», — заявил политик.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.