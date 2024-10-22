Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

Аналитик Демидов: доля российского СПГ в Европе могла вырасти из-за дисконта

Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте Европейского союза (ЕС) могла вырасти из-за дисконта, предположил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года доля российского СПГ в импорте ЕС увеличилась до 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее.

Аналитик отметил, что европейский газовый рынок находится в интересной ситуации. Дело в том, что он приближается к отопительному сезон, и цены на газ должны расти, но этого не наблюдается. По словам Демидова, это обусловлено тем, что ЕС существенно сократил потребление газа и успел за лето и весну накопить его достаточно много в своих подземных хранилищах. «Более 95 процентов, в целом, накоплено на данный момент, это почти 100 миллиардов кубических метров газа или почти треть годового потребления Евросоюза. Это очень много», — уточнил эксперт.

Поэтому поставщикам из США, Катара просто невыгодно поставлять газ в Европу, где цена неконкурентна, в то время как российский газ, предполагаю, может продаваться здесь с небольшим дисконтом или не может конкурировать в данный момент с американским и катарским газом на рынке юго-восточной Азии. Именно поэтому доля российского газа и выросла Владимир Демидов аналитик

Ранее в США пообещали усилить давление на российский СПГ, чтобы сократить нефтегазовые доходы Москвы и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине.

Также стало известно, что очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. Главным образом он затронет поставки СПГ.