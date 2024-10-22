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23:34, 22 октября 2024Мир

В Киеве назвали следующую возможную цель России на Украине

The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В Киеве опасаются, что российские войска могут начать наступление в сторону города Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следующую возможную цель РФ журналу The Economist назвал высокопоставленный украинский чиновник.

В статье указывается, что Запорожье является крупным индустриальным центром на юге Украины, рядом с которым расположена Запорожская атомная электростанция.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что взятие населенного пункта Левадное Запорожской области под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.

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      Маргарита Пименова
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