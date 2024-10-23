В РФС раскрыли стоимость приглашения соперников для сборной России

Митрофанов заявил, что приглашения в Россию сборной на матч стоит 10 миллионов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл стоимость приглашения в страну соперников для сборной России по товарищеским матчам. Его слова приводит «РБК Спорт».

По его словам, сумма складывается из трех составляющих: перелет, питание и проживание. «Дальше все зависит от логистической цепочки: откуда едут, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом примерно в 10 миллионов рублей подобный выезд обойдется», — отметил Митрофанов.

Он добавил, что речь идет о делегации в 45 человек. «Сейчас билеты достаточно дорогие. Мы, естественно, говорим про групповые тарифы экономкласса, но тем не менее», — добавил Митрофанов.

Последний раз сборная России собралась в Новогорске 7 октября. Сбор был завершен досрочно, так как команде не удалось найти соперников по товарищеским матчам.