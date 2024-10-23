Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 23 октября 2024Россия

В России прокомментировали новый план Зеленского

Депутат Журова: новый план Зеленского нацелен на мотивацию украинцев

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый план президента Украины Владимира Зеленского на случай продолжения военного конфликта разработан для мотивации граждан страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала идею, которая будет касаться изменений внутри Украины.

«Сейчас без помощи Запада им совсем непросто. (...) Им нужно людям что-то предъявлять, иначе внутри может быть взрыв. Понятно, что люди не могут быть довольны тем, что происходит. Поэтому, несомненно, нужно озвучивать мобилизационные планы, лозунги. Плюс нужно всячески продемонстрировать поддержку Запада, иначе им не поверят», — сказала депутат.

Как пишет «BBC Украина», Владимир Зеленский поручил государственным органам разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий страны. Он нужен на случай, если военный конфликт будет продолжаться. Документ затронет различные сферы — военно-промышленный комплекс (ВПК), оборону, экономику, социальную политику и другое.

Материалы по теме:
Зеленский поручил разработать новый план на случай продолжения конфликта. Чем он будет отличаться от «плана победы»?
Зеленский поручил разработать новый план на случай продолжения конфликта. Чем он будет отличаться от «плана победы»?
Сегодня
Зеленский раскрыл Верховной Раде свой «план победы». Что содержится в секретных пунктах Киева?
Зеленский раскрыл Верховной Раде свой «план победы».Что содержится в секретных пунктах Киева?
16 октября 2024
Весь мир обсуждает «план победы» Зеленского. За что его критикуют и почему называют нереалистичным?
Весь мир обсуждает «план победы» Зеленского. За что его критикуют и почему называют нереалистичным?
16 октября 2024

При этом новая инициатива не противоречит ранее опубликованному «плану победы» Зеленского. По задумке главы государства, для внутреннего плана действий Киеву не потребуется поддержка союзников. «Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — пояснил источник издания.

Владимир Зеленский в сентябре представил свой «план победы». Согласно идее, чтобы победить, до окончания конфликта Украину должны пригласить в НАТО, усилить оборону страны, разместить на ее территории неядерный стратегический сдерживающий пакет, которого хватит для защиты в будущем. Также Киев хочет подписать с ЕС и США соглашения об инвестициях и добыче полезных ресурсов для экономического развития Украины. Еще один пункт рассчитан на послевоенный период и предполагает размещение украинского контингента в Европе вместо некоторых подразделений США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      Вымогавший 20 миллионов рублей подполковник МВД России получил 8,5 года колонии

      Ураганы принесли в США пожирающую плоть бактерию

      Apple создаст магазин с играми

      Невролог предупредил о причинах грыж позвоночника

      Лукашенко поцеловал каравай

      В Армении заявили о возможности заключении мира с Азербайджаном при желании Алиева

      В России прокомментировали новый план Зеленского

      Бывшего российского майора осудили за разглашение государственной тайны

      Заказчику и исполнителю покушения на помощника российского депутата предъявлено обвинение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше