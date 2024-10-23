В России прокомментировали новый план Зеленского

Депутат Журова: новый план Зеленского нацелен на мотивацию украинцев

Новый план президента Украины Владимира Зеленского на случай продолжения военного конфликта разработан для мотивации граждан страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала идею, которая будет касаться изменений внутри Украины.

«Сейчас без помощи Запада им совсем непросто. (...) Им нужно людям что-то предъявлять, иначе внутри может быть взрыв. Понятно, что люди не могут быть довольны тем, что происходит. Поэтому, несомненно, нужно озвучивать мобилизационные планы, лозунги. Плюс нужно всячески продемонстрировать поддержку Запада, иначе им не поверят», — сказала депутат.

Как пишет «BBC Украина», Владимир Зеленский поручил государственным органам разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий страны. Он нужен на случай, если военный конфликт будет продолжаться. Документ затронет различные сферы — военно-промышленный комплекс (ВПК), оборону, экономику, социальную политику и другое.

При этом новая инициатива не противоречит ранее опубликованному «плану победы» Зеленского. По задумке главы государства, для внутреннего плана действий Киеву не потребуется поддержка союзников. «Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — пояснил источник издания.

Владимир Зеленский в сентябре представил свой «план победы». Согласно идее, чтобы победить, до окончания конфликта Украину должны пригласить в НАТО, усилить оборону страны, разместить на ее территории неядерный стратегический сдерживающий пакет, которого хватит для защиты в будущем. Также Киев хочет подписать с ЕС и США соглашения об инвестициях и добыче полезных ресурсов для экономического развития Украины. Еще один пункт рассчитан на послевоенный период и предполагает размещение украинского контингента в Европе вместо некоторых подразделений США.