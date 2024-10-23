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18:24, 23 октября 2024Спорт

В Швейцарии отказались аннулировать контракт сбежавшего из России хоккеиста

В Швейцарии не аннулируют контракт сбежавшего из России хоккеиста Криштофа

Фото: Sochi Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Директор Швейцарской национальной лиги (NL) Денис Воше заявил, что не собирается аннулировать контракт самовольно сбежавшего из «Сочи» словацкого хоккеиста Михала Криштофа с клубом «Лангнау Тайгерс». Об этом сообщает Le Matin.

Воше подчеркнул, что переход одобрила Международная федерация хоккея (IIHF). Он добавил, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обратиться по вопросу регулировки конфликта в Федерацию хоккея России (ФХР), которая входит в IIHF.

Ранее в «Сочи» сообщили, что 15 октября Криштоф самовольно покинул расположение команды после окончания тренировки. До этого хоккеист выражал недовольство игровым временем и своей ролью на льду.

После этого глава IIHF Люк Тардиф открестился от ситуации. Он отметил, что КХЛ больше не является частью ФХР.

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      Анастасия Борисова
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