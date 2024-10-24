Десятки ученых предупредили Северную Европу о неминуемом разрушительном катаклизме. Куда придется первый удар?

Лидеров стран Северной Европы в письме климатологов предупредили о крахе АМОС

Сорок четыре ведущих климатолога планеты предупредили глав государств Северной Европы о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Открытое письмо опубликовано на сайте Исландского метеорологического бюро.

Эксперты призвали лидеров стран к немедленным действиям, подчеркнув, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены. Ряд исследований Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC), которая включает Гольфстрим и переносит тепло от экватора в Северное полушарие, показали замедление течения в результате глобального потепления. Это угрожает погружением климата планеты в хаос, так как АМОС играет важную роль в климатической системе Земли.

Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света

Первый удар придется на север Европы

По словам специалистов, первый и самый сильный удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию: север Европы ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.

Фото: NASA Earth / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Последствия коллапса АМОС затронут и другие регионы, так как тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг, в частности, вдоль атлантического побережья США возможно повышение уровня моря, что ставит под угрозу рыболовство. Если не начать борьбу с изменением климата, АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.

Письмо климатологов направлено в Совет министров Северных стран и призывает поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.

В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится на пороге климатической катастрофы. Он отметил, что на фоне изменения климата по всей Земле наблюдаются периоды экстремальных температур, случаются масштабные пожары, засухи и беспрецедентные наводнения.

В свою очередь, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления. Он подчеркнул, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.

Фото: Paul Mayall / picture alliance / Globallookpress.com

В России регионом с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от глобального потепления стали южные субъекты. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин подчеркнул, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа: природные явления заметили в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также Калмыкии. Кокорин заверил, что это явление — закономерное.