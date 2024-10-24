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16:46, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева рассказала о паническом страхе Михаила Шаца из-за денег

Телеведущая Лазарева рассказала, что бывший муж Шац боялся остаться без денег

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что ее бывший муж, комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сильно боялся остаться без денег. Об этом она заявила в беседе с YouTube-каналом Sheinkin40.

Лазарева отметила, что не боится лишиться денег. «У Мишки, например, у бывшего мужа моего, у него панический просто страх [остаться без денег]. У него это было, и он никак не мог меня понять», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма. Об этом заявил ее адвокат Леонид Соловьев.

В июне стало известно, что в отношении Лазаревой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной послужили ее высказывания об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую, а в октябре ее объявили в международный розыск.

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      Олег Давыдов
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