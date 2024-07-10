Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 10 июля, заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Ей предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, по которой актрисе грозит до семи лет лишения свободы.

Мера будет действовать с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Основанием для возбуждения дела стали ее высказывания об ударах украинских беспилотников по объектам на территории РФ. Лазарева признавалась, что радуется, когда украинские дроны прилетают в российские города.

Обвинение заявило, что Лазарева умышленно скрывается от органов следствия

По заявлению обвинения, телеведущая умышленно скрывается от органов следствия по уголовному делу, что ранее стало поводом для объявления ее в розыск.

Кадр: DW на русском / YouTube

Артистка покинула страну в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине. Позже стало известно, что она проживает в Испании.

В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. 13 июня текущего года МВД России объявило Лазареву в розыск, а спустя несколько дней Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

После переезда Лазарева тосковала по России, но выступала с провокационными заявлениями

В начале года Лазарева объявила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен в реестр иноагентов). Спустя несколько месяцев она призналась, что испытывает трудности, живя за границей, в том числе в финансовом плане. По ее словам, после отъезда из России она потеряла известность и востребованность и даже столкнулась на этом фоне с серьезной депрессией. «Я бы не сказала, что я как-то начала обустраивать свою новую жизнь до сих пор, честно говоря», — сказала она. При этом артистка отмечала, что возвращаться на родину не планирует, так как у нее нет для этого повода.

В тот же период Лазарева начала делать провокационные заявления по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, она заявляла, что радуется атакам украинских беспилотников на территорию РФ. «Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. (...) И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявляла она.

Кроме того, Лазарева предлагала «сровнять с землей всю Россию и построить новую».