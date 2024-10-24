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20:32, 24 октября 2024Забота о себе

Врач назвал первый симптом сахарного диабета

Терапевт Амир Хан назвал усталость симптомом сахарного диабета

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Терапевт Амир Хан назвал усталость первым симптомом сахарного диабета. Об этом сообщает Surrey Live.

По словам врача, все люди с диабетом, которые к нему обращались, жаловались на усталость. Он объяснил, что при сахарном диабете второго типа организм не может высвобождать энергию из сахаров, поэтому получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил, поэтому и возникает усталость, отметил Хан.

Другими симптомами диабета доктор назвал частые инфекции мочевыводящих путей, молочницу, постоянные позывы в туалет. «Многие люди связывают диабет второго типа с избыточным весом. Хотя он действительно является фактором риска, в действительности человек часто начинает необъяснимо худеть, когда организм расщепляет жиры и белки вместо сахара», — уточнил Хан.

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Также при сахарном диабете развивается невропатия, при которой появляются покалывание, боль, жжение в ногах. Это состояние возникает из-за повреждения сахаром кровеносных сосудов в конечностях, отметил терапевт.

Ранее Хан назвал восемь вредных для сердца и легких предметов быта. Например, по его словам, аромасвечи и освежители воздуха негативно влияют на сердце и легкие.

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      Вера Владзиевская
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