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12:59, 25 октября 2024Наука и техника

Названы необходимые качества снайперской винтовки

Полковник Юрьев: для армейской снайперской винтовки важна надежность

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Снайперская винтовка для армейских подразделений должна быть не только точной, но и надежной. Необходимые качества оружия назвал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев в беседе с «Известиями».

«На фронте оружие эксплуатируется в тяжелейших погодных, климатических условиях, оно постоянно подвержено механическому воздействию: при перемещении его бьют о грунт, технику. Важно, чтобы новая винтовка, пусть и точная, не оказалась капризной», — сказал он.

По мнению эксперта, высокие требования к обслуживанию допустимы при использовании высокоточных винтовок в антитеррористических подразделениях. В этих условиях оружие не подвергается регулярному воздействию.

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Ранее в октябре стало известно, что новую винтовку ZOV компании Lobaev Arms представили на выставке ORELEXPO в Москве. Оружие под патрон калибра 7,62 на 51 миллиметр построено на базе решений полуавтоматических винтовок семейства Colt AR-15.

В сентябре в концерне «Калашников» сообщили, что производство снайперских винтовок Драгунова (СВД) нарастят в разы. Выпущенное 60 лет назад оружие остается эффективным средством для поражения целей на дальностях до километра.

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      Даниил Иринин
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