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14:10, 25 октября 2024Россия

Одним из спасенных из рабства у цыган оказался боец СВО из Киргизии. Почему теперь его хотят выгнать из России?

Спасенного из трудового рабства в Ростовской области бойца СВО депортируют из РФ

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Одним из спасенных из трудового рабства у цыган в Ростовской области оказался гражданин Кыргызстана — участник специальной военной операции (СВО) на Украине. После освобождения его хотят депортировать из страны.

Рустамжон Галимов рассказал изданию Don Mash, что в 2022 году приехал добровольцем в Донбасс. Потом часть расформировали, а он после ранения не знал, куда податься. Так Галимов оказался в Ростовской области, начал искать работу и 13 августа оказался на организованной цыганами ферме — у него забрали военный билет, паспорт Киргизии, водительские права и телефон.

Мой доверитель после ранения попал в Ростов, где узнал о том, что его часть расформировали, он не знал, куда ему возвращаться. После этого он был пленен, находился в рабстве и физически просто не мог покинуть страну для того, чтобы не нарушать ее законы

Гасан Раджабовадвокат попавшего в рабство участника СВО

В Киргизии бойцу СВО грозит тюрьма

Пока Галимов был в рабстве, закончился законный срок его пребывания в России. После освобождения суд постановил депортировать мужчину в Киргизию, однако на родине ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет за участие в боевых действиях. Адвокат Гасан Раджабов заявил о намерении обжаловать решение суда. К тому же Галимов желает продолжить служить в зоне СВО.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Между тем спасенный из рабства уроженец Киргизии объяснил отсутствие у него российского гражданства. «За паспортом [российским] идешь — принеси удостоверение ветерана боевых действий. (...) Приходишь за удостоверением ветерана боевых действий, там говорят — принеси российский паспорт», — посетовал он на сложившуюся ситуацию.

18 человек спасли из трудового рабства под Ростовом

Люди работали на одной из местных ферм за еду. Некоторые из них приехали якобы для сезонной работы с посуточной оплатой. Руководил их деятельностью цыган по прозвищу Батя. Один из пленных Антон взял у новенького телефон, который по случайности забыли отобрать и смог связаться с семьей. Те вызвали полицию.

Антон рассказал, что попал в рабство пару месяцев назад. По его словам, в городе он оказался проездом — встретил дружелюбных незнакомцев и выпил с ними. Очнулся мужчина уже в бараке без смартфона и денег.

Координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина между тем поделилась, что рабство процветает в южных регионах России. В неволю часто попадают в Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях — регионы отличаются теплым климатом, что дает возможность использовать рабов почти круглогодично.

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Участвовавшего в СВО гражданина Сербии хотели выдворить из страны

О ситуации стало известно в апреле. Александра Иокич обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Мужчина записал видеообращение к главе государства и показал свои боевые награды, в числе которых Георгиевский крест IV и III степени и медаль «За освобождение Мариуполя». Сербский доброволец рассказал, что на протяжении трех лет сталкивается с проблемой получения российского гражданства. По его словам, он неоднократно обращался в миграционную службу, но всякий раз получал отказ — ему объясняли, что он не является военнослужащим Вооруженных сил России.

Поскольку другие подразделения отказались подписать с Иокичем контракт, его грозила депортация в Сербию, где его будут судить по статье о наемничестве, по которой ему грозит 25 лет тюрьмы, а его товарищам — 23 года.

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      Алина Гончарова
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