Популярный российский блогер рассказал о разочаровании из-за фото Дурова

Блогер Стас Васильев заявил о разочаровании из-за выложенных Болгар фото Дурова

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил о разочаровании из-за фотографий основателя Telegram Павла Дурова, выложенных Ириной Болгар. Об этом он рассказал проекту Metametrica, видео вышло на YouTube.

«Самое ужасное, что Болгар сделала, — это вот эти вот фотки, где видно, что Дуров не качок», — поиронизировал Васильев. Он отметил, что раньше по-другому представлял себе фигуру бизнесмена. «А он дрищара обычный», — добавил блогер.

Васильев также указал, что походка Дурова на видео напомнила ему неигровых персонажей (NPC) из видеоигр.

Ранее сообщалось, что Болгар обвинила российское телевидение в клевете. По ее мнению, российские СМИ и бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин организовали против нее информационную кампанию.

Перед этим стало известно, что в 2023 году Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии, в котором обвинила его в применении физического насилия к сыну.

Петербурженка Ирина Болгар в июле заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей. Впоследствии Болгар выложила ряд фотографий с бизнесменом и неоднократно критически высказывалась в его адрес.