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19:33, 25 октября 2024Экономика

Российский фондовый рынок упал после повышения ключевой ставки

Индекс Мосбиржи упал до минимума за 1,5 месяца после повышения ставки ЦБ до 21 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По итогам торгов в пятницу, 25 октября, индекс Мосбиржи упал на 2,14 процента, до 2660 пунктов. В последний раз на таком уровне он находился полтора месяца назад, 13 сентября, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС снизился на 2,04 процента, до 867 пунктов, а индекс RGBI, который отражает стоимость российского госдолга, опустился до 98,44 пункта. Последний показатель близок к минимуму марта 2022 года, когда индекс опускался до 98,21 пункта. Ниже 100 пунктов RGBI падает в четвертый раз, до этого такая динамика наблюдалась в мировой кризис 2008 года и в период падения курса рубля в 2014 и 2015 годах.

Падение индексов наблюдается на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и жесткого прогноза. Регулятор не только поднял ключевую ставку с 19 до 21 процента, но и не исключил ее повышения до 23 процентов на следующем заседании 20 декабря.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов указывал, что даже при ставке 19 процентов большое количество предприятий могут обанкротиться, потому что не в состоянии уплачивать проценты по кредитам. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов также полагает, что столь высокая ставка приведет к нарушению производственных циклов и остановке строек из-за невозможности инвестиций.

В свою очередь, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась считать, что нынешний высокий уровень инфляции, который за последние три года достиг 30 процентов, можно объяснить одной только структурной перестройкой экономики без других причин. По ее словам, если бы не действия регулятора, цены росли бы гораздо быстрее, а проблем от такой ситуации было бы больше, чем преимуществ.

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      Платон Щукин
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