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18:03, 25 октября 2024Мир

В Пентагоне признали проблемы с контролем выделяемых Украине денег

Пентагон: передаваемые Украине деньги плохо задокументированы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Переданные Украине в 2022 году деньги в размере 1,1 миллиарда долларов плохо задокументированы, что подтверждает проблемы с общим контролем выделяемых Киеву средств. Об этом заявили в Пентагоне, передает Reuters.

«Генеральный инспектор проверил транзакции по выплатам с января по декабрь 2022 года на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Аудит показал, что Министерство обороны не предоставило достаточной документации для подтверждения обоснованности или точности половины этой суммы — 1,1 миллиарда долларов», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

В Пентагоне добавили, что сомневаются в использовании данных денег по назначению. Кроме того, в министерстве опасаются, что и другие деньги могли быть переданы ненадлежащим образом.

Ранее издание Stars and Stripes со ссылкой на материалы Пентагона сообщало, что США потратили миллиард долларов, направленных на военную помощь Украине, без оформления должной документации. Авторы материала также обратили внимание, что около 67 процентов всех начислений не были правильно задокументированы.

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      Максим Габриелян
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