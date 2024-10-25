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13:05, 25 октября 2024Мир

В США заявили об ошибках при трате денег на военную помощь Украине

Stars and Stripes: Пентагон потратил миллиард долларов без должной документации

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

США потратили миллиард долларов, направленных на военную помощь Украине, без оформления должной документации. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на материалы Пентагона.

«Проверка министерства обороны выявила, что 1,1 миллиарда долларов, которые предназначались на поддержку Украине, не сопровождались необходимой документацией (...) Генеральный инспектор министерства обороны также обнаружил, что военные по большей части не обучены оформлять документы», — отмечается в материале издания.

Авторы материала добавляют, что речь идет о тратах за 2022 год. Они также обратили внимание, что около 67 процентов всех начислений не были правильно задокументированы.

Ранее стало известно, что американские власти направили Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем жителям США, пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен». Так, согласно заявлению, сделанному Белым домом ранее, федеральное правительство одобрило выделение почти двух миллиардов долларов на помощь шести штатам для жителей, которые пострадали от ураганов. При этом, согласно открытым данным, правительство США за 2023 фискальный год, закончившийся в октябре этого года, пообещало выделить Украине средства в объеме 61,3 миллиарда долларов, а Израилю — 46 миллиардов.

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      Максим Габриелян
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