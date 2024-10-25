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18:31, 25 октября 2024Забота о себе

Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

Кардиолог Шляхто назвал курильщиков старше 55 лет людьми в зоне риска гипертонии

Фото: Indypendenz / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто назвал курильщиков старше 55 лет людьми, находящимися в зоне максимального риска развития гипертонии. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам врача, больше остальных риск гипертонии повышен у курящих людей с лишним весом — мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет. Также играет роль наследственность, продолжил Шляхто. Регулярно проверять здоровье сердечно-сосудистой системы стоит людям, у родителей которых были диагностированы гипертония и метаболические нарушения — повышение холестерина, глюкозы, мочевой кислоты.

Кардиолог подчеркнул, что факторы риска бывают неизменяемые — это возраст и наследственность, и изменяемые — лишний вес, стресс, сахарный диабет. Для снижения вероятности развития гипертонии важно поменять образ жизни, отказаться от вредных привычек, наладить здоровое питание, посоветовал врач.

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      Вера Владзиевская
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