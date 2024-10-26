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13:16, 26 октября 2024Спорт

Мостовой отреагировал на отказ Эдгарда Запашного в стажировке в цирке

Мостовой согласился с отказом Эдгарда Запашного в стажировке в цирке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России отреагировал на отказ генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в стажировке. Его слова приводит Sport24.

Он согласился с мнением дрессировщика. «Он совершенно прав — нечего мне делать в цирке. Нифига себе! Зачем мне стажироваться там? Да и какой грамотный человек пойдет в цирк?» — заявил Мостовой.

Запашный о возможной стажировке Мостового высказался ранее 26 октября. «Спасибо, давайте сами», — ответил дрессировщик.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом.

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      Алексей Гусев
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