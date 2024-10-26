Президент Сербии Александр Вучич назвал гением главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
Он оценил устойчивость российской экономики и высокий профессионализм председателя Центробанка, сравнивая экономическую ситуацию в Евросоюзе и в Сербии.
Вучича удивила стойкость российской экономики
Выступая в эфире телеканала TV Prva, Вучич указал, что средний темп роста в Европейском союзе в текущем году составит, по его данным, максимум 0,85 процента. В Сербии же он достигнет 3,9-4 процентов, утверждает президент страны, добавив, что балканская республика развивается в пять раз быстрее, чем страны Евросоюза.
После этого он переключился на разговоры о «фантастической» российской экономике.
Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений
При этом он назвал экономику РФ экономикой военного времени, которой «очень сложно функционировать в нынешних условиях». Он сопоставил повысившуюся накануне до 21 процента ключевую ставку в России с сербской с уровнем в 5,75 процента, и инфляцию, которая в РФ в два раза выше сербской, как утверждает Вучич (8,2 процента против 4,2).
«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша. Я просто хочу, чтобы люди знали и то, и другое», — заключил Вучич.
Отмечается также, что накануне, 25 октября, министр Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, отметил высокие экономические показатели РФ и поблагодарил Москву за поддержание энергетической безопасности республики.
Набиуллину называли главным «разрушителем» года
В конце прошлого года издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы по собственной версии, разделив его на три категории — деятели, разрушители и мечтатели, каждая из которых представляет свой тип власти.
Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила Эльвира Набиуллина, названная изданием «главным технократом» в российской власти.
В объяснении выбора главы ЦБ РФ главным «разрушителем» года Politico отмечает, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной за 10 лет во главе Банка России «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а после начала российской спецоперации «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».
В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры, которые также привели к развитию в России собственной платежной системы, закрытию сотен нестабильных банков и созданию огромных резервов, снискали ей восхищение международных коллег
Сама Набиуллина ответила на присуждение ей статуса «разрушитель года» словами, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. Она подчеркнула, что ЦБ «вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики».
Коллеги называли ее Стальной Эльвирой
В мае этого года собеседник газеты The Economist заявил о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как Стальная Эльвира, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил ее бывший коллега из Министерства экономики.
Авторы статьи называли Набиуллину руководителем, «одно только простое присутствие которой у руля может быть достаточным, чтобы "успокоить" рынки». «После того как западные страны ввели ряд санкций против России в 2014 году, она провела рубль через последовавший шок с минимальным ущербом», — говорится в материале.
Также в публикации приводилось мнение экс-советника по России в Совете нацбезопасности США Фионы Хилл. Она считает, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после окончания конфликта на Украине.