Президент Сербии Вучич назвал гением главу Банка России Набиуллину

Президент Сербии Александр Вучич назвал гением главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Он оценил устойчивость российской экономики и высокий профессионализм председателя Центробанка, сравнивая экономическую ситуацию в Евросоюзе и в Сербии.

Вучича удивила стойкость российской экономики

Выступая в эфире телеканала TV Prva, Вучич указал, что средний темп роста в Европейском союзе в текущем году составит, по его данным, максимум 0,85 процента. В Сербии же он достигнет 3,9-4 процентов, утверждает президент страны, добавив, что балканская республика развивается в пять раз быстрее, чем страны Евросоюза.

После этого он переключился на разговоры о «фантастической» российской экономике.

Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений Александр Вучич президент Сербии

При этом он назвал экономику РФ экономикой военного времени, которой «очень сложно функционировать в нынешних условиях». Он сопоставил повысившуюся накануне до 21 процента ключевую ставку в России с сербской с уровнем в 5,75 процента, и инфляцию, которая в РФ в два раза выше сербской, как утверждает Вучич (8,2 процента против 4,2).

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша. Я просто хочу, чтобы люди знали и то, и другое», — заключил Вучич.

Фото: РИА Новости

Отмечается также, что накануне, 25 октября, министр Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, отметил высокие экономические показатели РФ и поблагодарил Москву за поддержание энергетической безопасности республики.

Набиуллину называли главным «разрушителем» года

В конце прошлого года издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы по собственной версии, разделив его на три категории — деятели, разрушители и мечтатели, каждая из которых представляет свой тип власти.

Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила Эльвира Набиуллина, названная изданием «главным технократом» в российской власти.

В объяснении выбора главы ЦБ РФ главным «разрушителем» года Politico отмечает, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной за 10 лет во главе Банка России «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а после начала российской спецоперации «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».

В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры, которые также привели к развитию в России собственной платежной системы, закрытию сотен нестабильных банков и созданию огромных резервов, снискали ей восхищение международных коллег Politico

Сама Набиуллина ответила на присуждение ей статуса «разрушитель года» словами, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. Она подчеркнула, что ЦБ «вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики».

Коллеги называли ее Стальной Эльвирой

В мае этого года собеседник газеты The Economist заявил о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как Стальная Эльвира, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил ее бывший коллега из Министерства экономики.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авторы статьи называли Набиуллину руководителем, «одно только простое присутствие которой у руля может быть достаточным, чтобы "успокоить" рынки». «После того как западные страны ввели ряд санкций против России в 2014 году, она провела рубль через последовавший шок с минимальным ущербом», — говорится в материале.

Также в публикации приводилось мнение экс-советника по России в Совете нацбезопасности США Фионы Хилл. Она считает, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после окончания конфликта на Украине.