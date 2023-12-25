Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года». Что он означает?

РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушителя года»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала присуждение ей статуса «разрушитель года» газетой Politico в ноябре за вклад в усиление российской экономики. В беседе с РБК она сказала, что ей непросто комментировать эту ситуацию, и добавила, что ЦБ продолжит вести политику, нацеленную на сохранение устойчивого финансового сектора.

Мне тяжело комментировать, сложно. Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики Эльвира Набиуллина глава Центробанка России

Набиуллина призвала не думать, что российской экономике «море по колено»

По словам главы Центробанка, российская экономика быстро перестроилась в условиях санкций за счет ее рыночного характера и бизнеса, который достаточно быстро адаптировался. При этом она призвала не думать, что теперь экономике страны «море по колено».

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

«Надо быть готовыми к усилению санкционного давления. Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи», — отметила Набиуллина.

Среди прочих проблем она назвала снижение доверия к финансовому рынку.

Politico назвало Набиуллину «главным технократом» в российской власти

В ноябре этого года в ходе презентации рейтинга было отмечено, что «за десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль».

Кроме того, по мнению журналистов, благодаря политике регулятора «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля».

Помимо главы ЦБ, в топе «разрушителей» по версии американского издания оказался венгерский премьер Виктор Орбан, получивший звание «спойлера Европейского союза», глава МИД Германии Анналена Бербок, которую назвали «прямолинейной» за воинственный стиль ведения внешней политики, и испанский «революционер» Карлес Пучдемон, который в 2017 году пытался провести незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

Как в Кремле оценили присвоенную Набиуллиной роль

29 ноября роль Набиуллиной оценили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, благодаря действиям ЦБ была обеспечена макростабильность в экономике, вышедшей на траекторию роста.

Тогда Песков отметил, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, эти положительные факторы невозможно не заметить.