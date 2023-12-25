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08:46, 25 декабря 2023Экономика

Набиуллина отреагировала на статус «разрушитель года»

Набиуллина о статусе «разрушитель года»: ЦБ сохраняет доходы на фоне инфляции
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ответила на присуждение ей статуса «разрушитель года», который присвоило ей издание Politico. Об этом она высказалась в беседе с РБК.

Набиуллина отреагировала на статус «разрушитель года» и подчеркнула, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. Она подчеркнула, что ЦБ «вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики».

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Руководитель регулятора добавила, что в условиях санкционного давления экономика России быстро перестраивается за счет рыночного характера. По ее словам, после успешного 2022 года появилось искушение думать, что «нам море по колено». Однако следует быть готовыми к усилению санкций, заключила Набиуллина.

В конце ноября издание Politico опубликовало свой рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2023 год. В разделенный по трем типам власти («деятели», «мечтатели» и «разрушители») топ включили украинского президента Владимира Зеленского, главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и других политиков.

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      Марина Совина
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