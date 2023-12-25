Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

Глава ЦБ Набиуллина: заморозка активов России стала очень болезненной

Одной из наиболее ощутимых проблем для России после введения западных санкций стали международные платежи. Наиболее болезненные для страны ограничения назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что Россия живет в условиях санкций с 2014 года и риск усиления ограничений всегда принимался во внимание — в частности, проводились стресс-тесты с многочисленными финансовыми институтами. В результате, как указала глава Центробанка, попавшие под санкции крупные банки во многом были к этому готовы. Так, к примеру, угроза отключения от SWIFT была актуальна уже с 2014 года, поэтому выстраивалась национальная платежная инфраструктура, пояснила Набиуллина.

Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить Эльвира Набиуллина глава Банка России

При этом крайне болезненной для России темой Набиуллина назвала блокировку и замораживание активов частных лиц. Она указала, что эту проблему пытаются решить различными способами вместе с правительством. Заморозку резервов глава Банка России считает негативным сигналом для всех центральных банков, однако отмечает, что в этой ситуации помог плавающий курс и валютные ограничения. В целом страна смогла сохранить финансовую стабильность, резюмировала Набиуллина.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Набиуллина стала «разрушителем года» по версии Politico

В ноябре американское издание Politico опубликовало рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2023 год и составило список главных «деятелей», «мечтателей» и «разрушителей». Набиуллина возглавила рейтинг «разрушителей» Европы. Глава Центробанка России удостоилась такого звания за усилия по «предотвращению последствия беспрецедентных западных санкций». «Пока Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть стране доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина сумела парировать и стабилизировала экономику», — писало издание.

Набиуллина, реагируя на включение в топ Politico, сказала, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. По ее словам, ЦБ и впредь будет вести политику, направленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы финансовый сектор оставался устойчивым и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики.

Путин назвал санкции Запада стимулирующими

Как отметил президент России Владимир Путин, санкции западных государств стимулируют развитие отечественной экономики. Глава государства признал, что введенные в отношении Москвы ограничения доставляют ряд проблем и заставляют ее переносить ранее принятые решения. В то же время, заявил Путин, у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.

Российский лидер также указал, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. По его словам, РФ на фоне ограничений была вынуждена вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. Путин назвал произошедшее фундаментальным явлением в экономике России.