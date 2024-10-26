Стал известен маршрут двоих сбежавших из липецкой колонии

МВД сообщило, что двое сбежавших из колонии в Липецке направились в Подмосковье

Стал известен маршрут двоих заключенных, сбежавших из Липецкой исправительной колонии №2. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МВД, сбежавшие заключенные направились в Подмосковье.

Ранее была раскрыта личность еще одного заключенного, самовольно покинувшего липецкую исправительную колонию. Сообщалось, что заключенный был осужден за наркотики в октябре 2023 года.

Всего за побег из колонии были задержаны четыре человека. Поиски еще двоих беглецов продолжаются.

Первыми, по предварительным данным, были задержаны Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Сообщалось, что они пытались оказать сопротивление полицейским.

Предполагалось, что они хотели пересечь границу России, отправиться в Казахстан и скрыться в Узбекистане.