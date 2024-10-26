В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

В США заявили о переброске пяти тысяч элитных солдат КНДР в Курскую область

Пять тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженные силы КНДР) должны в ближайшее время перебросить в Курскую область. Об этом изданию The New York Times (NYT) сообщили два американских и один украинский чиновники.

По их словам, военнослужащие Северной Кореи якобы должны принять участие в предстоящем контрнаступлении Российской армии, призванном выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с захваченной территории приграничного региона. Собеседники издания не знают, какую роль северокорейские бойцы могут сыграть в сражении, однако считают, что «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины», чтобы продвинуться там до наступления суровой зимней погоды.

В США утверждают, что солдат КНДР доставят из Владивостока на Ил-76

Собеседники NYT утверждают, что контингент северокорейских войск был переправлен на корабле во Владивосток. Оттуда их якобы доставили на тяжелых военно-транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем — в зону боевых действий.

Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в среду, 23 октября, первые северокорейские солдаты были переправлены в Курскую область. Он предполагает, что к понедельнику там соберется до

5000 бойцов из КНДР.

В КНДР прокомментировали слухи об отправке военных в Россию

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал распространяемые в мировых СМИ слухи об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая возможность, даже если бы она имела место, соответствовала бы нормам международного права.

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, опроверг сообщения об отправке корейских военных в Россию. Подобные утверждения он назвал «грязными маневрами» США и их союзников. По мнению дипломата, Вашингтон и его партнеры так пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.

Фото: Ahn Young-joon / AP

Лукашенко назвал вбросом заявления об участии КНДР в украинском конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сведения об участии войск из КНДР в российско-украинском конфликте являются не более, чем вбросом.

Он предположил, что подобная информация нужна для того, чтобы Украина могла получить разрешение для ударов дальнобойными ракетами по территории России или чтобы ввести подразделения войск.

Это может быть эскалацией конфликта — коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, вовлечение в украинский конфликт Пхеньяна или Минска привело бы к эскалации ситуации.

